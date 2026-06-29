El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de junio

El día de hoy, 29 de junio de 2026, se presenta en Baena con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 27 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 36 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 41% y descendiendo hasta un 19% en las horas de mayor calor. Esto sugiere que, aunque el calor será intenso, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que podría hacer que la jornada sea más llevadera para quienes deban estar al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del sureste, con ráfagas que alcanzarán hasta los 52 km/h en las horas de la tarde. Esta brisa puede ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente en las zonas más expuestas. Durante la mañana, el viento será más suave, con velocidades de alrededor de 18 km/h, aumentando gradualmente a medida que el día avanza.

No se esperan precipitaciones en Baena hoy, ya que los índices de probabilidad de lluvia son nulos. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para actividades al aire libre, ya sea para disfrutar de un paseo, realizar deporte o simplemente relajarse en un parque.

La puesta de sol se producirá a las 21:42, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz natural. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, ofreciendo un ambiente más fresco y agradable para las actividades nocturnas.

En resumen, el tiempo en Baena para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas cálidas y un viento que, aunque fuerte en algunos momentos, puede proporcionar un alivio del calor. Se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y que tomen precauciones si planean estar expuestos al sol durante las horas más calurosas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-28T16:40:08.