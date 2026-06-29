El tiempo en Ayamonte: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de junio

El día de hoy, 29 de junio de 2026, Ayamonte se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde la madrugada hasta la noche, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad con intensidad. Las temperaturas oscilarán entre los 20 y 33 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, donde se espera que el termómetro marque 33 grados a las 13:00 horas.

La mañana comenzará con temperaturas frescas, alrededor de 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta los 20 grados en la tarde. A medida que avance el día, se notará un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 31 grados hacia las 19:00 horas. La sensación térmica será agradable, aunque se recomienda a los ciudadanos y visitantes que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 47% por la mañana y descendiendo a un 25% por la tarde. Esto contribuirá a que el calor se sienta más llevadero, aunque es importante estar atentos a la hidratación. No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que el pronóstico indica un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de la playa o realizar actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas que oscilarán entre los 22 y 45 km/h, predominando del noroeste en las primeras horas y cambiando a direcciones del sur y suroeste a medida que avanza el día. Esto puede generar una sensación refrescante, especialmente en las horas más calurosas. Las rachas máximas se esperan en la mañana, alcanzando hasta 45 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre.

En resumen, Ayamonte disfrutará de un día soleado y cálido, ideal para disfrutar de la naturaleza y las actividades veraniegas. Con cielos despejados, temperaturas agradables y un viento moderado, es una excelente oportunidad para salir y aprovechar lo que la localidad tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-28T16:40:08.