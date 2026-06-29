El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de junio

El día de hoy, 29 de junio de 2026, Arahal se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que se mantendrá a lo largo de toda la jornada. Las temperaturas comenzarán en torno a los 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 25 grados a la 01:00 y 24 grados a las 02:00. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera un aumento significativo en la temperatura.

A partir de las 10:00 horas, la temperatura comenzará a ascender rápidamente, alcanzando los 27 grados a las 10:00 y llegando a un máximo de 38 grados a las 17:00 horas. Este calor intenso será característico de la tarde, por lo que se recomienda a los habitantes de Arahal que tomen precauciones, especialmente aquellos que planeen realizar actividades al aire libre. Es importante mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas más calurosas.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 46% a las 00:00 horas y disminuyendo hasta un 21% en las horas centrales de la tarde. Esta baja humedad, combinada con las altas temperaturas, puede generar una sensación de calor más intensa, por lo que se aconseja estar atento a las condiciones del tiempo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 27 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 40 km/h a las 20:00 horas. Este viento puede proporcionar algo de alivio ante el calor, pero también es recomendable tener precaución, ya que puede levantar polvo y afectar la visibilidad en algunas áreas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Por lo tanto, es un momento ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

En resumen, Arahal vivirá un día caluroso y despejado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. Se aconseja a los ciudadanos que tomen las precauciones necesarias para disfrutar de este día soleado de manera segura.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-28T16:40:08.