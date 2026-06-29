El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de junio

El día de hoy, 29 de junio de 2026, Andújar se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 28 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando hasta los 40 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 32% y descendiendo a lo largo del día, lo que contribuirá a que la sensación térmica sea más cálida. A las 16:00 horas, la humedad se situará en un 17%, lo que podría hacer que la temperatura se sienta aún más elevada. Es recomendable que los habitantes de Andújar tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico, y se mantengan hidratados.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este a una velocidad de 32 km/h, lo que podría ofrecer algo de alivio ante las altas temperaturas. Sin embargo, las ráfagas de viento pueden ser más intensas, alcanzando hasta 53 km/h, especialmente en las horas de la tarde. Esto podría generar algunas rachas que, aunque refrescantes, también podrían levantar polvo y afectar la visibilidad en ciertas áreas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con un cielo despejado que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera para las 21:43 horas.

A medida que la tarde avance, se prevé un ligero aumento en la nubosidad, pero sin que esto afecte la claridad del cielo. Las temperaturas comenzarán a descender gradualmente hacia la noche, alcanzando los 31 grados a las 23:00 horas. La combinación de un cielo despejado y temperaturas cálidas hará que la noche sea agradable, ideal para paseos nocturnos o reuniones al aire libre.

En resumen, Andújar disfrutará de un día caluroso y soleado, con temperaturas que oscilarán entre los 28 y 40 grados , viento moderado y sin posibilidad de lluvia. Es un día perfecto para aprovechar al máximo el verano, siempre teniendo en cuenta las recomendaciones de salud ante el calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-28T16:40:08.