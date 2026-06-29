El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de junio

El día de hoy, 29 de junio de 2026, Almonte se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con cielos sin nubes que permitirán que el sol brille intensamente durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas a medida que avanza el día.

Las temperaturas comenzarán en torno a los 29 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 27 grados a la 01:00 y 26 grados a las 02:00. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, se espera un aumento significativo en la temperatura, alcanzando los 38 grados entre las 15:00 y las 16:00 horas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más alta. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, pero se mantendrán agradables, rondando los 31 grados a las 21:00 horas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 40% a la medianoche y disminuyendo a un 31% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la humedad no será excesiva, lo que podría hacer que el tiempo sea más tolerable para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 23 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 43 km/h, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor intenso. A primera hora de la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará a medida que avance el día, especialmente en las horas centrales.

No se esperan precipitaciones en Almonte hoy, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes y visitantes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de lluvias y el cielo despejado también brindarán una excelente oportunidad para disfrutar de la belleza natural de la región.

En resumen, el tiempo en Almonte para hoy será cálido y soleado, ideal para disfrutar de un día al aire libre. Se recomienda a los habitantes que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas del día, especialmente entre las 15:00 y las 17:00 horas, cuando se prevén las temperaturas más altas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-28T16:40:08.