El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de junio

El día de hoy, 29 de junio de 2026, Aljaraque se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que se mantendrán a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el sol brillará intensamente, y se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 34 grados en las horas más cálidas del día. Por la mañana, las temperaturas comenzarán en torno a los 28 grados, descendiendo ligeramente a 26 grados en la primera parte de la tarde, antes de alcanzar su punto máximo.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 45% y aumentando gradualmente hasta un 60% hacia la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente durante las horas centrales del día. Sin embargo, la brisa suave que se espera, con vientos provenientes del suroeste, ayudará a mitigar el calor, proporcionando un alivio agradable.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa ninguna lluvia a lo largo del día. Los registros indican que la probabilidad de precipitación es del 0%, lo que significa que los residentes y visitantes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de nubes y la claridad del cielo permitirán que los rayos del sol se sientan con fuerza, por lo que se recomienda el uso de protector solar y mantenerse hidratado.

Los vientos serán moderados, con velocidades que oscilarán entre 10 y 20 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esto proporcionará una agradable brisa que hará que el calor sea más soportable. A medida que avance la tarde, los vientos se calmarán un poco, pero seguirán siendo una constante durante el día.

La salida del sol se producirá a las 07:10, y el ocaso está previsto para las 21:52, lo que significa que los habitantes de Aljaraque podrán disfrutar de largas horas de luz solar. Este clima ideal es perfecto para actividades al aire libre, como paseos por el campo, picnics en el parque o simplemente disfrutar de un día en la playa.

En resumen, el tiempo de hoy en Aljaraque será cálido, soleado y sin lluvias, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-28T16:40:08.