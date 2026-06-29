El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de junio

El día de hoy, 29 de junio de 2026, La Algaba se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con cielos sin nubes que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 23°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 39°C durante la tarde. Este calor será más pronunciado en las horas centrales del día, por lo que se recomienda a los habitantes de La Algaba que tomen precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre. Es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas más calurosas.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. A primera hora, la humedad se situará en un 39%, aumentando gradualmente hasta alcanzar un 33% por la tarde. Esta combinación de calor y humedad puede hacer que la sensación térmica sea más intensa, por lo que es fundamental estar atentos a las recomendaciones de salud.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur, con velocidades que variarán a lo largo del día. Por la mañana, el viento será ligero, alcanzando velocidades de hasta 8 km/h, pero se intensificará en la tarde, con ráfagas que podrían llegar a los 40 km/h. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, pero también podría generar algunas ráfagas fuertes, especialmente en áreas abiertas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es ideal para aquellos que desean disfrutar de actividades recreativas, paseos o eventos al aire libre.

En resumen, La Algaba experimentará un día caluroso y soleado, con temperaturas elevadas y un viento que, aunque fuerte, puede ofrecer algo de alivio. Es un día perfecto para disfrutar del aire libre, siempre tomando las precauciones necesarias ante el calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-28T16:40:08.