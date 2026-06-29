El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de junio

El día de hoy, 29 de junio de 2026, se presenta en Alcalá la Real con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 24 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 34 grados en las horas centrales, lo que podría hacer que la sensación térmica sea algo más elevada debido a la exposición solar.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 38% por la mañana y descendiendo hasta un 20% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la falta de humedad excesiva permitirá que el ambiente se sienta más tolerable. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico, entre las 12:00 y las 16:00, cuando se prevé que las temperaturas sean más altas.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 29 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 67 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor momentáneo, aunque también podría levantar polvo y hojas en áreas abiertas. Es aconsejable tener precaución si se realizan actividades al aire libre, especialmente en zonas expuestas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Sin embargo, se espera un aumento en la probabilidad de tormentas en la tarde, aunque la posibilidad es baja, con un 30% de probabilidad entre las 14:00 y las 20:00. Esto sugiere que, aunque el riesgo es mínimo, es importante estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas.

En resumen, el tiempo en Alcalá la Real para hoy será predominantemente soleado, con temperaturas cálidas y un viento moderado. Se recomienda a los habitantes disfrutar del buen tiempo, pero también tomar las precauciones necesarias para evitar golpes de calor y estar atentos a posibles cambios en el tiempo durante la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-28T16:40:08.