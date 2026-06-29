El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de junio

Hoy, 29 de junio de 2026, Alcalá de Guadaíra se prepara para disfrutar de un día completamente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente durante todo el día. Desde las primeras horas de la mañana, a las 00:00, la temperatura comenzará en un agradable 27 grados , descendiendo ligeramente a lo largo de la madrugada hasta alcanzar los 21 grados a las 07:00. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 38 grados a las 17:00, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa también jugará un papel importante en el confort térmico de los habitantes. Comenzará en un 51% a medianoche, aumentando hasta un 79% en las primeras horas del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida. Sin embargo, a medida que la temperatura suba, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 29% por la tarde, lo que podría ofrecer un alivio en las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur a una velocidad de 15 km/h durante la mañana, aumentando a 29 km/h en las horas de la tarde. Este viento, aunque cálido, ayudará a mitigar un poco la sensación de calor intenso, especialmente en las áreas más abiertas y expuestas. Las ráfagas de viento alcanzarán su máxima intensidad a las 18:00, con velocidades que podrían llegar hasta los 49 km/h, lo que podría ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que los planes al aire libre, como paseos por el parque o actividades deportivas, no se verán afectados por el tiempo. La puesta de sol está programada para las 21:48, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día soleado y caluroso.

En resumen, los habitantes de Alcalá de Guadaíra pueden anticipar un día ideal para disfrutar del aire libre, siempre recordando la importancia de mantenerse hidratados y protegerse del sol durante las horas más calurosas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-28T16:40:08.