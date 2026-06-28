El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de junio

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente despejado este 28 de junio de 2026, con temperaturas que oscilarán entre los 21 y 35 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que el sol brille intensamente, contribuyendo a un aumento gradual de la temperatura. A las 00:00 horas, se espera una temperatura de 26 grados, que descenderá ligeramente a 25 grados a la 01:00, y continuará bajando hasta alcanzar los 21 grados a las 06:00.

A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a recuperarse, alcanzando los 22 grados a las 08:00 y subiendo rápidamente hasta los 34 grados a las 15:00. La tarde será especialmente calurosa, con un pico de 35 grados a las 17:00, lo que podría hacer que los habitantes busquen refugio en la sombra o en espacios frescos. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 30 grados a las 22:00.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 52% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 77% a las 07:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a disminuir, llegando a un 41% a las 12:00 y bajando aún más hasta un 28% a las 21:00. Esta combinación de calor y baja humedad podría generar una sensación de calor intenso, por lo que se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y evitar la exposición prolongada al sol durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sur a lo largo del día, con velocidades que oscilarán entre 1 y 25 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 41 km/h entre las 18:00 y las 19:00. Este viento podría proporcionar algo de alivio del calor, aunque también podría levantar polvo y afectar la visibilidad en algunas áreas.

No se esperan precipitaciones en el transcurso del día, lo que significa que las actividades al aire libre podrán llevarse a cabo sin inconvenientes. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Los habitantes de El Viso del Alcor pueden disfrutar de un día ideal para actividades al aire libre, siempre tomando precauciones ante el calor intenso que se anticipa.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-27T20:52:12.