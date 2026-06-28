El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de junio

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente despejado este 27 de junio de 2026, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 32 grados durante las horas más cálidas. La jornada comenzará con un cielo despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan favorables, con un ligero aumento en la nubosidad hacia la tarde, aunque sin llegar a ser significativo.

La humedad relativa se situará en torno al 40% en las primeras horas del día, aumentando ligeramente a un 41% y 46% en las horas posteriores. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente durante la tarde. Sin embargo, la combinación de temperaturas elevadas y una humedad moderada no debería resultar incómoda para los habitantes de la localidad.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé ninguna lluvia durante el día. Los datos indican que la probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por sorpresas climáticas. Este clima seco y soleado es ideal para disfrutar de un día en familia, realizar deportes al aire libre o simplemente pasear por las calles del pueblo.

El viento será otro factor a considerar. Se espera que sople desde el oeste a una velocidad de 18 km/h, lo que proporcionará un alivio agradable del calor, especialmente durante las horas más calurosas del día. Este viento, aunque moderado, puede ser suficiente para refrescar el ambiente y hacer que la sensación térmica sea más llevadera.

Los amaneceres en El Viso del Alcor son siempre un espectáculo, y hoy no será la excepción. El sol saldrá a las 07:03, ofreciendo una hermosa vista para aquellos que se despierten temprano. Por la tarde, el ocaso se producirá a las 21:47, brindando una oportunidad perfecta para disfrutar de la puesta de sol en compañía de amigos y familiares.

En resumen, el 27 de junio de 2026 se presenta como un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre en El Viso del Alcor. Con cielos despejados, temperaturas cálidas y un viento suave, los habitantes podrán aprovechar al máximo lo que promete ser un día espléndido.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-27T20:52:12.