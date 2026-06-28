El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de junio

El día de hoy, 28 de junio de 2026, Utrera se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. A medida que avance el día, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 36 grados en las horas más cálidas, lo que sugiere que será un día caluroso.

La temperatura comenzará en torno a los 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 24 grados a la 01:00 y 23 grados durante las horas de la madrugada. Sin embargo, a partir de las 10:00 horas, se espera un incremento notable, alcanzando los 28 grados a las 11:00 y 30 grados a las 12:00. La tarde será especialmente cálida, con temperaturas que oscilarán entre los 34 y 36 grados entre las 14:00 y las 17:00 horas. A medida que el sol comience a descender, las temperaturas irán disminuyendo, situándose en 31 grados a las 20:00 y 29 grados a las 21:00.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 61% a la medianoche y descendiendo gradualmente hasta un 23% en las horas más cálidas del día. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 17 km/h en la madrugada y alcanzando hasta 40 km/h en la tarde. Esta brisa puede ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más calurosas del día. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las ráfagas de viento pueden ser más intensas, por lo que se aconseja precaución en actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá que los eventos programados al aire libre se desarrollen sin inconvenientes. Con un orto a las 07:05 y un ocaso a las 21:47, los habitantes de Utrera podrán disfrutar de largas horas de luz solar, perfectas para disfrutar de la naturaleza y de la vida social en la localidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-27T20:52:12.