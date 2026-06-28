El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de junio

El día de hoy, 27 de junio de 2026, Utrera se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad con fuerza. La temperatura comenzará a ascender, alcanzando un máximo de 30 grados durante la tarde, lo que sugiere que será un día caluroso.

A medida que avanza el día, se espera que la temperatura descienda gradualmente, situándose en torno a los 28 grados por la tarde y bajando a 26 grados hacia la noche. Este descenso será bienvenido, ya que la humedad relativa también aumentará, comenzando en un 44% por la mañana y alcanzando un 58% al caer la tarde. Esto podría generar una sensación de calor más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y buscar sombra en las horas pico de sol.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste a una velocidad de 19 km/h, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, se espera que la velocidad del viento aumente a 30 km/h en las horas centrales del día, lo que podría generar ráfagas más intensas. Para aquellos que planean actividades al aire libre, es aconsejable tener en cuenta estas condiciones, ya que el viento podría ser un factor a considerar, especialmente en áreas abiertas.

No se anticipan precipitaciones para el día de hoy, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan los planes de los utreranos. La probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%, lo que refuerza la idea de que será un día seco y soleado. Esta ausencia de precipitaciones, combinada con el cielo despejado, crea un ambiente perfecto para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre.

El orto se producirá a las 07:04, brindando a los madrugadores la oportunidad de disfrutar de un hermoso amanecer, mientras que el ocaso se espera para las 21:47, lo que permitirá a los ciudadanos disfrutar de largas horas de luz diurna. En resumen, el tiempo en Utrera para hoy es propicio para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que puede ofrecer un respiro del calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-27T20:52:12.