El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de junio

Hoy, 28 de junio de 2026, Úbeda se prepara para un día mayormente soleado con algunas nubes altas que podrían aparecer en el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 21 grados a las 07:00 horas. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 34 grados a las 17:00 horas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 32% y aumentando a lo largo del día, alcanzando un 67% a las 07:00 horas. Sin embargo, se mantendrá en niveles relativamente cómodos durante la mayor parte del día, lo que permitirá disfrutar de un tiempo agradable. A medida que la tarde se acerque, la humedad comenzará a descender, estabilizándose en torno al 20% hacia la noche.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre los 9 y 21 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 42 km/h a las 18:00 horas. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más calurosas, lo que será un alivio para los habitantes y visitantes de la ciudad.

La probabilidad de precipitación es muy baja, con un 10% de posibilidad de lluvias ligeras en las primeras horas de la mañana y un 25% entre las 08:00 y las 14:00 horas. Sin embargo, no se anticipan tormentas ni lluvias significativas, lo que permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen sin inconvenientes.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que no afectarán la luminosidad del sol. Las temperaturas se mantendrán agradables, lo que invita a disfrutar de paseos por el centro histórico de Úbeda, conocido por su rica herencia cultural y arquitectónica.

Con el ocaso previsto para las 21:40 horas, la noche se presentará despejada y fresca, ideal para disfrutar de una cena al aire libre o un paseo nocturno por las calles de la ciudad. En resumen, hoy será un día perfecto para disfrutar de la belleza de Úbeda bajo un cielo mayormente soleado y temperaturas agradables.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-27T20:52:12.