El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de junio

El día de hoy, 27 de junio de 2026, se presenta en Úbeda con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las condiciones meteorológicas indican que la jornada comenzará con cielos despejados, lo que es ideal para actividades al aire libre. A medida que avance el día, se mantendrá esta tendencia, aunque se prevé la aparición de algunas nubes altas hacia la tarde, lo que podría ofrecer un ligero cambio en la estética del cielo, pero sin afectar la luminosidad general.

Las temperaturas alcanzarán un máximo de 32 grados durante las horas más cálidas del día, lo que sugiere que será un día caluroso. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, se espera un ligero descenso en la temperatura, con valores que rondarán los 29 grados . Es recomendable que los habitantes de Úbeda tomen precauciones ante el calor, especialmente aquellos que planeen realizar actividades al aire libre. Mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas pico del sol será fundamental para disfrutar del día sin contratiempos.

La humedad relativa se mantendrá en niveles relativamente bajos, comenzando en un 26% y aumentando ligeramente a un 30% hacia la tarde. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más llevadera, aunque el calor seguirá siendo notable. La combinación de temperaturas altas y baja humedad puede generar un ambiente seco, por lo que se aconseja a los ciudadanos cuidar su piel y mantenerse hidratados.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste con una velocidad de 12 km/h, aumentando a 21 km/h en momentos puntuales. Esta brisa puede ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más calurosas del día. Sin embargo, no se anticipan rachas fuertes que puedan causar molestias significativas.

En lo que respecta a la precipitación, no se prevén lluvias para el día de hoy, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por el mal tiempo. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

Con el orto a las 06:52 y el ocaso a las 21:40, los habitantes de Úbeda podrán disfrutar de una larga jornada de luz solar, ideal para aprovechar al máximo el día. En resumen, se espera un día cálido y despejado, perfecto para disfrutar de la belleza de la ciudad y sus alrededores.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-27T20:52:12.