El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de junio

Hoy, 28 de junio de 2026, Tomares se presenta con un tiempo mayormente despejado y agradable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un máximo de 35 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 53% y aumentando hasta un 85% en las primeras horas de la tarde. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, lo que contribuirá a una sensación térmica más confortable. A pesar de la alta temperatura, la combinación de un cielo despejado y una brisa suave ayudará a mitigar el calor.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé ninguna a lo largo del día, lo que significa que los residentes y visitantes pueden disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una excelente noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos por el parque o reuniones familiares.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos del suroeste con velocidades de hasta 14 km/h, aumentando a lo largo del día. En las horas de la tarde, se espera que el viento alcance su máxima intensidad, con ráfagas que podrían llegar a los 46 km/h. Esto proporcionará una agradable frescura, especialmente en las horas más calurosas.

A medida que el día avance, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 29 grados hacia la tarde y bajando a 31 grados en la noche. La puesta de sol se producirá a las 21:49, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder. La noche se presentará con temperaturas más frescas, ideales para disfrutar de una cena al aire libre.

En resumen, el tiempo en Tomares para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas cálidas y una brisa refrescante. No olvides protegerte del sol y mantenerte hidratado mientras disfrutas de este hermoso día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-27T20:52:12.