El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de junio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Tomares según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 27 de junio de 2026, Tomares se presenta con un tiempo mayormente favorable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá con nubes altas, lo que permitirá que la luz del sol se filtre de manera agradable, aunque también habrá momentos de cielo despejado. A medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan mayormente poco nubosas, lo que contribuirá a un ambiente cálido y soleado.
Las temperaturas alcanzarán un máximo de 30 grados durante la tarde, lo que sugiere que será un día caluroso. Sin embargo, a medida que el sol se ponga, se prevé un descenso gradual en la temperatura, llegando a los 27 grados hacia la noche. Es recomendable que los habitantes de Tomares se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más cálidas del día, especialmente entre las 12:00 y las 16:00 horas.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 40% por la mañana y aumentando ligeramente a un 49% hacia la noche. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que es importante tener en cuenta la combinación de temperatura y humedad al planificar actividades al aire libre.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con una velocidad de 17 km/h durante la mañana, aumentando a 18 km/h por la tarde. Este viento será un alivio en las horas más calurosas, proporcionando un poco de frescura. Hacia la tarde, se espera que la racha máxima de viento alcance los 28 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades como deportes al aire libre o paseos en bicicleta.
Es importante destacar que no se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Por lo tanto, los residentes de Tomares pueden disfrutar de un día sin preocupaciones meteorológicas, ideal para salir a pasear, hacer deporte o simplemente relajarse en el exterior.
En resumen, el tiempo en Tomares para hoy se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar del verano, con temperaturas cálidas, cielos mayormente despejados y un viento que aportará un toque de frescura.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-27T20:52:12.
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