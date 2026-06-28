El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de junio

El día de hoy, 28 de junio de 2026, San Juan de Aznalfarache se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando hasta los 36 grados en las horas centrales, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En la mañana, la humedad se situará en un 53%, aumentando gradualmente hasta un 19% por la tarde, lo que podría hacer que el calor se sienta más intenso. Es recomendable que los habitantes de San Juan de Aznalfarache tomen precauciones, especialmente aquellos que planeen realizar actividades al aire libre, asegurándose de mantenerse hidratados y protegidos del sol.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste a una velocidad de 14 km/h en las primeras horas, aumentando a 20 km/h a lo largo del día. Las rachas de viento podrían alcanzar hasta 46 km/h en las horas más cálidas, lo que podría ofrecer algo de alivio ante el calor. Sin embargo, es importante estar atentos a las ráfagas más fuertes, especialmente en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones en ninguna parte del día, lo que refuerza la idea de que será un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos por el parque o reuniones familiares.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, pero se mantendrán en niveles agradables, alrededor de 29 grados hacia la noche. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 21:49. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 24 grados, lo que hará que sea un momento ideal para salir y disfrutar del aire libre.

En resumen, el tiempo en San Juan de Aznalfarache para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin posibilidad de lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-27T20:52:12.