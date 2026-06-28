El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de junio

El día de hoy, 27 de junio de 2026, San Juan de Aznalfarache se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que adornarán el cielo. A lo largo de la jornada, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 31 grados durante la tarde, descendiendo a 29 grados en la noche y finalmente a 27 grados hacia el final del día. Este rango de temperaturas sugiere un ambiente cálido, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda tomar precauciones ante el calor intenso.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 40% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 49% en la noche. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente en las horas centrales del día. Es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias en ninguna parte del día, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por el mal tiempo. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de que será un día seco y soleado.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que alcanzarán los 17 km/h por la mañana y aumentando a 18 km/h durante la tarde. Esta brisa puede ofrecer un alivio agradable del calor, especialmente en las horas más calurosas. Hacia la tarde, se espera que el viento disminuya ligeramente, pero seguirá siendo un factor que contribuirá a la sensación de frescura en el ambiente.

El amanecer se producirá a las 07:04, brindando a los habitantes de San Juan de Aznalfarache la oportunidad de disfrutar de un hermoso inicio de jornada. Por la tarde, el ocaso se dará a las 21:49, lo que permitirá disfrutar de largas horas de luz solar, perfectas para paseos y actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo de hoy en San Juan de Aznalfarache será mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin posibilidad de lluvia. Es un día ideal para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la importancia de la hidratación y la protección solar.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-27T20:52:12.