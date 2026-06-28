El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de junio

Hoy, 28 de junio de 2026, La Rinconada se prepara para un día mayormente despejado y cálido. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 27 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un máximo de 37 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 48% y aumentando gradualmente hasta un 31% hacia la noche. Esto sugiere que, aunque el día será caluroso, la sensación térmica podría ser más llevadera en las horas de la mañana y al caer la tarde. Sin embargo, es recomendable que los habitantes de La Rinconada se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 3 y 26 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 44 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en áreas abiertas. Los vientos del sur también podrían traer consigo un ligero frescor, aunque en general se espera que el día se mantenga cálido.

No se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por condiciones climáticas adversas. Los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre, ya sea en parques, paseos o en reuniones familiares, sin preocuparse por la lluvia.

El amanecer se producirá a las 07:05 y el ocaso será a las 21:49, lo que brinda una amplia ventana de luz solar para disfrutar del día. Con un cielo despejado y temperaturas agradables, es un momento ideal para salir y disfrutar de la naturaleza o realizar actividades deportivas.

En resumen, La Rinconada vivirá un día soleado y cálido, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y un viento que ofrecerá algo de alivio. Es un día perfecto para disfrutar del aire libre, así que no olviden aplicar protector solar y mantenerse hidratados.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-27T20:52:12.