El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de junio

El día de hoy, 28 de junio de 2026, Puente Genil se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo ha estado adornado con nubes altas, pero a medida que avanza el día, se espera que estas den paso a un cielo completamente despejado. Las temperaturas comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 27 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 21 grados a las 07:00. A partir de ahí, la temperatura comenzará a ascender de manera notable.

Durante la mañana, se prevé que la temperatura alcance los 24 grados a las 03:00 y continúe subiendo hasta llegar a los 36 grados a las 16:00. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 50% y el 19%, lo que podría generar una sensación de calor intenso durante las horas más cálidas del día. Es recomendable que los habitantes y visitantes de Puente Genil tomen precauciones, como mantenerse hidratados y buscar sombra en las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección oeste con velocidades que oscilarán entre 2 y 18 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, la combinación de altas temperaturas y baja humedad podría generar un ambiente caluroso, por lo que se aconseja evitar la exposición directa al sol durante las horas más calurosas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos por condiciones climáticas adversas. La visibilidad será excelente, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y despejado.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 29 grados a las 23:00 horas. La puesta de sol se producirá a las 21:44, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder. En resumen, hoy es un día perfecto para disfrutar de la belleza de Puente Genil, ya sea paseando por sus calles, disfrutando de la gastronomía local o participando en actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-27T20:52:12.