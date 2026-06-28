El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de junio

El día de hoy, 27 de junio de 2026, Puente Genil se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Durante la mañana, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 33 grados alrededor del mediodía. Este calor será acompañado por una humedad relativa que se mantendrá en torno al 28%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa.

A medida que avance la tarde, se espera que las temperaturas comiencen a descender ligeramente, situándose en torno a los 31 grados . La humedad aumentará un poco, alcanzando el 30%, lo que podría generar una sensación de calor más notable. Sin embargo, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé ninguna lluvia durante el día, lo que significa que los habitantes de Puente Genil podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La probabilidad de precipitación es del 0%, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Se espera que sople desde el oeste a una velocidad de 15 km/h durante la mañana, lo que proporcionará un alivio ante las altas temperaturas. A medida que el día avance, la velocidad del viento disminuirá, con ráfagas que alcanzarán los 9 km/h por la tarde y 7 km/h desde el suroeste hacia la noche. Esto permitirá que el ambiente se mantenga fresco y agradable, especialmente durante las horas de la tarde y la noche.

El orto se producirá a las 07:00, brindando un hermoso amanecer que dará paso a un día radiante. Por la tarde, el ocaso se espera a las 21:44, lo que permitirá disfrutar de largas horas de luz solar. Este es un día ideal para realizar actividades al aire libre, como paseos por el campo, deportes o simplemente disfrutar de la naturaleza en compañía de amigos y familiares.

En resumen, el tiempo en Puente Genil para hoy se presenta como una jornada perfecta para disfrutar del verano, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin posibilidad de lluvia. Aprovecha este día soleado y mantente hidratado mientras disfrutas de las actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-27T20:52:12.