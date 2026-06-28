El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de junio

El día de hoy, 28 de junio de 2026, Priego de Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá con nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un ambiente más despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 20 y 33 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 33 grados.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 40% por la mañana y descendiendo a un 21% por la tarde, lo que contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable. A lo largo del día, el viento soplará principalmente del oeste, con velocidades que variarán entre 4 y 18 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas centrales del día. Esto proporcionará un alivio ante el calor, especialmente durante las horas más cálidas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se estima que será muy baja, con un 10% de posibilidad en las primeras horas de la mañana y un 5% durante la tarde. Esto sugiere que no se anticipan lluvias significativas, lo que permitirá que los habitantes y visitantes de Priego de Córdoba disfruten de un día soleado y cálido.

Las condiciones meteorológicas son favorables para actividades al aire libre, como paseos por el campo o visitas a los monumentos históricos de la ciudad. Sin embargo, se recomienda a quienes planeen estar al sol durante períodos prolongados que tomen precauciones adecuadas, como el uso de protector solar y mantenerse hidratados, dado el aumento de las temperaturas y la exposición directa al sol.

En resumen, el tiempo en Priego de Córdoba para hoy se caracteriza por un ambiente cálido y mayormente despejado, con temperaturas agradables y un viento suave que hará que la jornada sea placentera. Es un día perfecto para disfrutar de la belleza natural y cultural de la región, aprovechando al máximo las condiciones meteorológicas favorables.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-27T20:52:12.