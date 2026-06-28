El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de junio

El día de hoy, 27 de junio de 2026, Priego de Córdoba se presenta con un tiempo mayormente favorable para disfrutar de actividades al aire libre. A lo largo de la jornada, se espera un cielo poco nuboso, con predominancia de nubes altas que no afectarán significativamente la luminosidad del día. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 30 grados durante la tarde, lo que sugiere que será un día caluroso, ideal para disfrutar de la naturaleza o realizar actividades recreativas.

La temperatura comenzará a descender hacia la noche, alcanzando los 27 grados en las horas más frescas. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 27% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 38% al caer la tarde. Esto significa que, aunque el calor será notable, la sensación térmica no será excesivamente sofocante, lo que permitirá disfrutar del ambiente sin incomodidades.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias durante el día, lo que refuerza la idea de un tiempo estable y seco. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos por condiciones meteorológicas adversas. Los amantes de las actividades al exterior pueden estar tranquilos, ya que no hay indicios de tormentas o chubascos.

El viento será otro factor a considerar. Se espera que sople desde el oeste a una velocidad de 14 km/h durante la tarde, lo que proporcionará un alivio agradable del calor. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, con ráfagas más suaves de 3 km/h en las horas de la noche. Esto permitirá que la temperatura se sienta más llevadera, especialmente en las horas de la tarde y al caer el sol.

El orto se producirá a las 06:57, brindando una hermosa luz matutina para comenzar el día, mientras que el ocaso se espera a las 21:41, ofreciendo una larga jornada de luz solar. En resumen, el tiempo en Priego de Córdoba para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Los residentes y visitantes pueden aprovechar al máximo este día soleado, ya sea explorando la naturaleza, disfrutando de un picnic o simplemente relajándose al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-27T20:52:12.