El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de junio

El día de hoy, 28 de junio de 2026, Pozoblanco se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado y cálido. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance la jornada, se espera que el sol brille intensamente, alcanzando temperaturas máximas de hasta 35 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 33% y aumentando ligeramente a lo largo del día, pero manteniéndose en niveles que no resultarán incómodos para los habitantes. Esto permitirá que la sensación térmica se mantenga agradable, a pesar del calor que se prevé. Las condiciones de viento serán favorables, con rachas que oscilarán entre los 11 y 37 km/h, predominando de dirección oeste y noroeste. Este viento ayudará a mitigar el calor, proporcionando un alivio refrescante durante las horas más calurosas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se anticipa un día completamente seco, sin posibilidades de lluvia en ninguna de las franjas horarias. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por condiciones meteorológicas adversas. Sin embargo, se prevé una ligera posibilidad de tormentas en la tarde, aunque con un porcentaje muy bajo, lo que sugiere que es poco probable que se materialicen.

La temperatura comenzará a descender hacia la tarde, manteniéndose en torno a los 34 grados a las 17:00 horas, y bajando gradualmente a 20 grados hacia la noche. El ocaso se producirá a las 21:47, ofreciendo un espectáculo visual con un cielo despejado que permitirá disfrutar de una hermosa puesta de sol.

Para aquellos que planean salir, se recomienda llevar protección solar, ya que la radiación UV será alta durante el día. Además, es aconsejable mantenerse hidratado, especialmente en las horas centrales del día, cuando las temperaturas alcanzarán su punto máximo.

En resumen, Pozoblanco disfrutará de un día soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre, con un tiempo que promete ser agradable y sin interrupciones por lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-27T20:52:12.