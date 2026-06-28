El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de junio

El día de hoy, 27 de junio de 2026, Pozoblanco se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente durante la mayor parte del día. Las condiciones meteorológicas son ideales para actividades al aire libre, ya que no se prevén precipitaciones, lo que significa que los habitantes pueden planificar sus jornadas sin preocuparse por la lluvia.

Las temperaturas alcanzarán un máximo de 31 grados en las horas más cálidas del día, lo que sugiere que será un día caluroso. A medida que avance la tarde, se espera que la temperatura descienda gradualmente, alcanzando los 29 grados por la noche. Es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor, especialmente entre las 12 y las 16 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles bajos, comenzando en un 24% y aumentando ligeramente a un 30% hacia la noche. Esta baja humedad contribuirá a que la sensación térmica sea más llevadera durante el día, aunque el calor seguirá siendo notable. Para aquellos que planean salir, es aconsejable usar ropa ligera y protector solar para evitar quemaduras.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste a una velocidad de 14 km/h, aumentando a 22 km/h en las horas centrales del día. Este viento puede ofrecer un alivio momentáneo del calor, especialmente en áreas abiertas. Sin embargo, se espera que la velocidad del viento disminuya hacia la tarde, con ráfagas que alcanzarán los 10 km/h. Por la noche, el viento cambiará a dirección sur, con una velocidad de 9 km/h, lo que proporcionará un ambiente más fresco.

El orto se producirá a las 06:57, brindando a los madrugadores la oportunidad de disfrutar de un hermoso amanecer. Por otro lado, el ocaso está programado para las 21:47, lo que permitirá que los habitantes de Pozoblanco disfruten de largas horas de luz diurna, perfectas para actividades sociales y recreativas al aire libre.

En resumen, el tiempo en Pozoblanco para hoy es ideal para disfrutar del verano, con cielos despejados, temperaturas cálidas y un viento suave que hará que la jornada sea placentera. Se recomienda aprovechar al máximo este día soleado, ya que las condiciones son perfectas para disfrutar de la naturaleza y de la vida al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-27T20:52:12.