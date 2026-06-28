El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de junio

El día de hoy, 28 de junio de 2026, Palma del Río se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 27 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 26 grados a la 1 de la tarde y bajando a 24 grados en la tarde.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 47% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 63% a media tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente en las horas centrales del día. Sin embargo, la ausencia de precipitaciones, con un 0% de probabilidad de lluvia, garantiza que no habrá interrupciones por mal tiempo.

El viento soplará predominantemente del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 22 km/h. Durante la mañana, se prevé que el viento sea suave, aumentando su intensidad a medida que el día avanza, alcanzando ráfagas de hasta 39 km/h por la tarde. Esto puede proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente en las horas más cálidas.

A lo largo del día, las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 3 de la tarde, con un máximo de 37 grados . A medida que el sol comience a descender, se espera que las temperaturas empiecen a bajar, llegando a 36 grados a las 8 de la tarde. La puesta de sol está programada para las 21:47, lo que permitirá disfrutar de una larga tarde de luz natural.

La combinación de cielos despejados y temperaturas cálidas sugiere que será un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en los parques locales. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico, manteniéndose hidratados y buscando sombra cuando sea necesario.

En resumen, Palma del Río vivirá un día soleado y cálido, con condiciones ideales para disfrutar del verano. La ausencia de lluvias y el viento moderado contribuirán a un ambiente agradable, haciendo de este un día perfecto para disfrutar de la belleza natural de la región.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-27T20:52:12.