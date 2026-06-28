El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de junio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Palma del Río según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 27 de junio de 2026, Palma del Río se presenta con un tiempo predominantemente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 33 grados durante las horas más cálidas, descendiendo a 31 grados en la tarde y a 29 grados al caer la noche. Este calor será característico de la época estival, por lo que se recomienda a los ciudadanos tomar precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre.
La humedad relativa se mantendrá en niveles relativamente bajos, comenzando en un 26% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 42% al final del día. Esta combinación de altas temperaturas y baja humedad puede generar una sensación de calor más intensa, por lo que es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas pico.
En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias en Palma del Río hoy. Los pronósticos indican un 0% de probabilidad de precipitación, lo que significa que el tiempo se mantendrá seco y propicio para actividades al aire libre. Esta ausencia de lluvias es ideal para aquellos que planean disfrutar de un día en el campo o realizar eventos al aire libre.
El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 12 km/h, lo que proporcionará un ligero alivio ante las altas temperaturas. En particular, se prevé que la racha máxima de viento alcance los 21 km/h, lo que podría ofrecer un respiro en las horas más calurosas del día.
El orto se producirá a las 07:01, marcando el inicio de un día soleado, mientras que el ocaso se espera para las 21:47, brindando una larga jornada de luz natural. Este es un momento ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares al atardecer.
En resumen, el tiempo en Palma del Río para hoy se presenta como un día típico de verano, con cielos despejados, altas temperaturas y ausencia de lluvias. Se recomienda a los ciudadanos disfrutar del buen tiempo, pero siempre con precauciones ante el calor.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-27T20:52:12.
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