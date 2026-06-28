El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de junio

Hoy, 28 de junio de 2026, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día mayormente despejado, con algunas nubes dispersas que no afectarán significativamente la luminosidad del sol. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. A medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan similares, con un predominio de cielos despejados hasta el ocaso.

Las temperaturas oscilarán entre los 21 y 36 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con un ambiente cálido, alcanzando los 24 grados a las 00:00 y manteniéndose en torno a los 22 grados durante la madrugada. A medida que el sol se eleve, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando los 34 grados a media tarde y llegando a un máximo de 36 grados hacia las 17:00. Por la noche, se espera un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 29 grados a las 22:00.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 62% en la madrugada y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 39% por la noche. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre con mayor comodidad.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 11 y 25 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 42 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Este viento, aunque moderado, podría ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los planes al aire libre, como paseos, picnics o eventos deportivos, no deberían verse afectados por el tiempo. La ausencia de lluvias y la predominancia del sol hacen de este un día ideal para disfrutar de la naturaleza y las actividades comunitarias.

En resumen, Los Palacios y Villafranca disfrutarán de un día cálido y soleado, con cielos despejados y un viento moderado que aportará frescura. Es una excelente oportunidad para salir y disfrutar del verano en la localidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-27T20:52:12.