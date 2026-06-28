El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de junio

Hoy, 27 de junio de 2026, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día mayormente soleado con algunas nubes dispersas. Según las previsiones meteorológicas, el estado del cielo se caracterizará por ser poco nuboso durante la mayor parte del día, con momentos de total despejado, especialmente en las horas centrales. La temperatura alcanzará un máximo de 30 grados , lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda gradualmente, situándose en torno a los 27 grados por la tarde y bajando a 25 grados al caer la noche. Este descenso será acompañado por un aumento en la humedad relativa, que comenzará en un 44% por la mañana y alcanzará un 58% al final del día. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente en las horas más calurosas.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias para hoy, lo que significa que los residentes pueden disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de precipitación es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos, picnics o eventos deportivos.

El viento también jugará un papel en el tiempo de hoy. Se anticipa que soplará desde el oeste a una velocidad de 18 km/h, lo que proporcionará un alivio agradable del calor durante las horas más cálidas. A medida que el día avanza, la velocidad del viento podría aumentar, alcanzando ráfagas de hasta 28 km/h, lo que podría ser notable en áreas abiertas. Por la tarde, el viento cambiará de dirección hacia el suroeste, con velocidades de 14 km/h, y finalmente se establecerá desde el sur a 13 km/h por la noche.

Los momentos de mayor calor se concentrarán entre las 12:00 y las 16:00 horas, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, como mantenerse hidratados y buscar sombra cuando sea necesario. La noche se presentará tranquila y despejada, ideal para disfrutar de actividades nocturnas bajo un cielo estrellado.

En resumen, el día de hoy en Los Palacios y Villafranca promete ser cálido y mayormente soleado, con condiciones ideales para disfrutar del aire libre sin preocupaciones por la lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-27T20:52:12.