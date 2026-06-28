El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de junio

El día de hoy, 28 de junio de 2026, se presenta en Osuna con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 34 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 53% por la mañana y descendiendo hasta un 21% en las horas de mayor calor. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación térmica no será excesivamente sofocante, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin mayores inconvenientes.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 27 km/h. Durante la tarde, se anticipa que el viento alcance su máxima intensidad, lo que podría proporcionar un alivio adicional ante las altas temperaturas. Las ráfagas de viento serán más fuertes en las horas de la tarde, alcanzando hasta 40 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para aquellos que deseen disfrutar de un día de campo, paseos o cualquier actividad al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados hacia la medianoche. El cielo continuará despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:44. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que la noche sea ideal para salir y disfrutar de la vida nocturna de Osuna.

En resumen, el tiempo de hoy en Osuna se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento que proporcionará un alivio refrescante.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-27T20:52:12.