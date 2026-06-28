El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de junio

El día de hoy, 27 de junio de 2026, Osuna se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte. La jornada comenzará con temperaturas agradables, alcanzando un máximo de 31 grados durante las horas más cálidas del día. A medida que avance la tarde, se espera que la temperatura descienda ligeramente, situándose en torno a los 29 grados en la tarde y 27 grados al caer la noche.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se prevé que se mantenga en niveles moderados. En la mañana, la humedad se situará en un 30%, aumentando a un 37% en la tarde y alcanzando un 51% al caer la noche. Esto podría generar una sensación de calor más intensa durante las horas pico, por lo que se recomienda a los habitantes de Osuna que tomen precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el oeste a una velocidad de 14 km/h por la mañana, aumentando a 19 km/h en la tarde y manteniéndose en esa velocidad durante la noche. Este viento podría ofrecer un alivio momentáneo del calor, especialmente en las horas más calurosas del día. Sin embargo, se espera que la dirección del viento cambie a suroeste por la tarde, lo que podría influir en la sensación térmica.

Es importante destacar que no se prevén precipitaciones para el día de hoy. Los pronósticos indican que la probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá que los residentes y visitantes de Osuna disfruten de un día soleado y seco. Esto es ideal para actividades al aire libre, como paseos por el campo o visitas a los monumentos históricos de la localidad.

El amanecer se producirá a las 07:01, ofreciendo un hermoso espectáculo de luz al inicio del día, mientras que el ocaso se espera para las 21:44, brindando una larga jornada de luz solar. En resumen, el tiempo en Osuna para hoy será mayormente despejado, con temperaturas cálidas y un viento moderado, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de la belleza de esta encantadora localidad andaluza.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-27T20:52:12.