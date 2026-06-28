El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de junio

El día de hoy, 28 de junio de 2026, Morón de la Frontera se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 24 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 21 grados a media tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 57% por la mañana y descendiendo hasta un 43% hacia el final del día. Esto sugiere que, aunque el ambiente será cálido, la sensación térmica se mantendrá agradable, permitiendo disfrutar de las actividades diarias sin incomodidades.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 23 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán durante la tarde, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más calurosas del día. Este viento también contribuirá a dispersar cualquier posible acumulación de nubes, asegurando que el cielo permanezca despejado.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es excelente para quienes planean salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 34 grados . Sin embargo, la combinación de viento y niveles de humedad moderados ayudará a que la sensación térmica no sea excesivamente calurosa. Por la noche, las temperaturas comenzarán a descender, permitiendo un ambiente más fresco y agradable.

El orto se producirá a las 07:03 y el ocaso a las 21:45, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz del día. En resumen, Morón de la Frontera vivirá un día espléndido, perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo cálido, cielos despejados y sin riesgo de lluvias.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-27T20:52:12.