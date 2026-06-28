El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de junio

El día de hoy, 27 de junio de 2026, Morón de la Frontera se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 30 grados durante las horas más cálidas del día, descendiendo a 25 grados por la tarde y noche. Este rango de temperaturas sugiere que será un día caluroso, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda tomar precauciones para evitar golpes de calor, especialmente en las horas centrales.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 41% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 55% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de calor un poco más intensa, por lo que es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra cuando sea necesario.

En cuanto a las condiciones del viento, se espera que sople desde el oeste con una velocidad de 20 km/h, aumentando a 32 km/h en su racha máxima. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas de mayor temperatura. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles ráfagas que podrían afectar la estabilidad de estructuras ligeras o elementos sueltos en el exterior.

No se prevén precipitaciones para el día de hoy, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Este clima es propicio para disfrutar de eventos al aire libre, paseos por el campo o simplemente relajarse en un parque.

El orto se producirá a las 07:03, brindando una hermosa luz matutina para comenzar el día, mientras que el ocaso se espera para las 21:45, lo que permitirá disfrutar de largas horas de luz solar. Este fenómeno natural también ofrece la oportunidad de contemplar un atardecer espectacular, ideal para aquellos que buscan momentos de tranquilidad y belleza en la naturaleza.

En resumen, el tiempo en Morón de la Frontera para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Se recomienda aprovechar al máximo este día soleado, manteniendo siempre la precaución ante el calor y disfrutando de la belleza del entorno.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-27T20:52:12.