El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de junio

El día de hoy, 28 de junio de 2026, Montilla se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, pero a medida que avance el día, se espera que el sol brille con fuerza, especialmente en las horas centrales. La temperatura comenzará en torno a los 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 22 grados en las primeras horas de la mañana, antes de experimentar un aumento significativo.

A partir de las 10:00 horas, la temperatura comenzará a ascender, alcanzando los 28 grados a las 11:00 y llegando a un máximo de 35 grados hacia las 17:00 horas. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 39% y el 19% a lo largo del día, lo que podría generar una sensación térmica más intensa en las horas más calurosas.

El viento soplará predominantemente del oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 6 y 17 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, a pesar de la ausencia de precipitaciones durante todo el día, la combinación de altas temperaturas y viento puede generar un ambiente seco, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias que puedan alterar los planes al aire libre. Las condiciones climáticas son ideales para actividades al exterior, ya sea un paseo por el campo, una reunión familiar o simplemente disfrutar de un día en el parque.

El orto se producirá a las 06:59 y el ocaso a las 21:44, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz solar. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, pero se mantendrán en niveles agradables, rondando los 29 grados a las 23:00 horas. En resumen, Montilla disfrutará de un día soleado y cálido, perfecto para aprovechar al máximo el verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-27T20:52:12.