El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de junio

El día de hoy, 27 de junio de 2026, Montilla se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado. Las condiciones meteorológicas indican que la jornada comenzará con cielos despejados, lo que es ideal para actividades al aire libre. A medida que avance el día, se espera que algunas nubes altas hagan su aparición, pero no se anticipan precipitaciones, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan los planes de los montillanos.

Las temperaturas alcanzarán un máximo de 31 grados durante las horas más cálidas del día, lo que sugiere que será un día caluroso. A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 28 grados hacia el final del día. Es recomendable que los habitantes de Montilla se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor, especialmente entre las 12 y las 16 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 30% por la mañana y aumentando ligeramente hasta un 35% hacia la noche. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, por lo que se aconseja usar ropa ligera y cómoda.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste a una velocidad de 13 km/h durante la mañana, aumentando a 21 km/h en la tarde. Este viento puede ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más calurosas. Hacia la tarde, la dirección del viento cambiará a suroeste, con una velocidad de 6 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica se mantenga agradable.

El orto se producirá a las 06:58, brindando a los montillanos la oportunidad de disfrutar de un hermoso amanecer, mientras que el ocaso se espera para las 21:44, lo que permitirá disfrutar de largas horas de luz natural. Este es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en los jardines.

En resumen, el tiempo en Montilla para hoy es ideal para disfrutar del verano, con cielos despejados, temperaturas cálidas y un viento que ofrecerá un poco de frescura. No se prevén lluvias, lo que garantiza un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de la compañía de amigos y familiares.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-27T20:52:12.