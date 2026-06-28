El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de junio

El día de hoy, 28 de junio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Moguer, con un cielo que se mantendrá poco nuboso durante la noche y completamente despejado a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 26 grados en las primeras horas de la mañana y alcanzarán un máximo de 35 grados en la tarde, lo que sugiere un día caluroso y soleado, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 54% por la mañana y disminuyendo a un 39% hacia el mediodía, lo que contribuirá a una sensación térmica más cálida. A medida que avance el día, la humedad se mantendrá en niveles relativamente bajos, lo que puede hacer que las altas temperaturas se sientan más intensas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste con velocidades que variarán a lo largo del día. Por la mañana, se registrarán ráfagas de hasta 9 km/h, aumentando a 14 km/h en las horas centrales del día. En la tarde, el viento alcanzará su máxima intensidad, con rachas de hasta 45 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también podría generar algunas ráfagas fuertes que se sentirán en la zona.

No se anticipa precipitación en ninguna de las horas del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Esto es especialmente favorable para aquellos que planean disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares.

El orto se producirá a las 07:08, brindando una hermosa luz matutina, mientras que el ocaso está previsto para las 21:52, lo que permitirá disfrutar de largas horas de luz solar. Es un día perfecto para aprovechar al máximo el tiempo al aire libre, ya sea en la playa, en el campo o en cualquier actividad recreativa.

En resumen, Moguer disfrutará de un día soleado y caluroso, con temperaturas elevadas y un viento moderado que podría ofrecer algo de frescura en las horas más cálidas. Se recomienda a los habitantes y visitantes que se mantengan hidratados y tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico de temperatura.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-27T20:52:12.