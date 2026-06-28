El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de junio

El día de hoy, 27 de junio de 2026, se presenta en Moguer con un tiempo mayormente favorable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará poco nuboso, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. La temperatura comenzará a ascender, alcanzando un máximo de 24 grados durante la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido pero agradable.

La humedad relativa irá en aumento a lo largo del día, comenzando en un 49% por la mañana y alcanzando hasta un 70% en horas de la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente en las horas centrales del día. Sin embargo, la brisa suave que se espera ayudará a mitigar cualquier incomodidad que pueda surgir por la humedad.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste con una velocidad de 20 km/h, aumentando a 30 km/h en momentos puntuales. Esta brisa no solo proporcionará un alivio del calor, sino que también será ideal para quienes disfrutan de actividades como la navegación o el ciclismo. A medida que avance la tarde, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá en niveles cómodos, lo que permitirá disfrutar de una velada tranquila.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las probabilidades de lluvia son nulas. Esto es una excelente noticia para aquellos que planean pasar tiempo al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo. La ausencia de lluvias también contribuirá a que el ambiente se mantenga seco y agradable.

El orto se producirá a las 07:08, brindando a los madrugadores la oportunidad de disfrutar de un hermoso amanecer. Por la tarde, el ocaso se dará a las 21:52, lo que permitirá disfrutar de largas horas de luz natural. Este es un momento perfecto para organizar actividades familiares o salir a pasear por los alrededores de Moguer.

En resumen, el tiempo de hoy en Moguer se presenta como una jornada ideal para disfrutar de la naturaleza y de la vida al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-27T20:52:12.