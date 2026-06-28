El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de junio

El día de hoy, 28 de junio de 2026, Martos se prepara para un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando temperaturas agradables que oscilarán entre los 21 y 34 grados . La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 34 grados, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más cálida.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 37% por la mañana y descendiendo hasta un 19% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la falta de humedad excesiva permitirá que el ambiente se sienta más tolerable. Sin embargo, se recomienda a los habitantes de Martos que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el sur y el sureste, con velocidades que variarán entre 4 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Este viento también podría generar un ambiente más fresco en las horas de la tarde, ideal para actividades al aire libre.

La probabilidad de precipitación es muy baja, con un 0% de posibilidades durante la mayor parte del día. Sin embargo, se prevén algunas probabilidades de tormenta ligera en las primeras horas de la mañana, con un 15% entre las 02:00 y las 08:00, y un 10% entre las 08:00 y las 14:00. A partir de las 14:00, la posibilidad de lluvia se reduce a cero, lo que refuerza la idea de un día predominantemente seco.

Los ciudadanos de Martos pueden disfrutar de un hermoso amanecer a las 06:56 y un espectacular ocaso a las 21:42, lo que brinda la oportunidad de aprovechar al máximo el día. Con un tiempo mayormente despejado y temperaturas cálidas, es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea un paseo por el campo, una visita al parque o simplemente relajarse en el jardín. Recuerde aplicar protector solar y mantenerse hidratado para disfrutar de este espléndido día de verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-27T20:52:12.