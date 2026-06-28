El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de junio

El día de hoy, 27 de junio de 2026, Martos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. A lo largo de la jornada, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 31 grados durante la tarde, descendiendo a 29 grados en las horas de la noche y llegando a 28 grados hacia el final del día. Este rango de temperaturas sugiere un día caluroso, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda tomar precauciones ante el calor intenso, especialmente en las horas centrales del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles relativamente bajos, comenzando en un 29% por la mañana y aumentando ligeramente hasta un 36% en la noche. Esta combinación de temperaturas cálidas y baja humedad puede generar una sensación de calor más intensa, por lo que es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra cuando sea posible.

En cuanto a las condiciones del viento, se prevé que sople desde el noroeste con una velocidad de 11 km/h durante la tarde, lo que podría ofrecer un ligero alivio ante las altas temperaturas. Sin embargo, se espera que la velocidad del viento disminuya a medida que avance la tarde, con ráfagas que alcanzarán los 6 km/h y 5 km/h en las horas posteriores. Esto significa que, aunque habrá algo de brisa, no será suficiente para mitigar el calor de manera significativa.

En lo que respecta a la precipitación, no se anticipan lluvias en el día de hoy. Los pronósticos indican un 0% de probabilidad de precipitación, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por condiciones climáticas adversas.

El cielo se mantendrá mayormente despejado durante la mayor parte del día, con la aparición de nubes altas en las horas de la tarde y la noche. Estas nubes no deberían afectar la luminosidad del día, pero podrían ofrecer un espectáculo visual interesante al atardecer.

En resumen, Martos disfrutará de un día cálido y soleado, con temperaturas elevadas y condiciones secas. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza, realizar actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo, siempre teniendo en cuenta la importancia de la hidratación y la protección solar.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-27T20:52:12.