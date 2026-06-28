El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de junio

El día de hoy, 28 de junio de 2026, Marchena se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un máximo de 36 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 56% y descendiendo a un 22% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar del día con mayor comodidad. Sin embargo, es recomendable mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 25 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 41 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Este viento también podría generar un ambiente más fresco en las horas de la tarde, especialmente en áreas abiertas.

No se anticipan precipitaciones en la jornada, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es una excelente noticia para quienes planean actividades al aire libre, como picnics, paseos o eventos deportivos.

El amanecer se producirá a las 07:03 y el ocaso a las 21:46, lo que brinda una larga jornada de luz solar para disfrutar. Con un cielo despejado y temperaturas cálidas, será un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre. Se recomienda a los marcheneros aprovechar el buen tiempo, pero también tomar precauciones ante el calor, como usar protector solar y ropa ligera.

En resumen, el tiempo en Marchena para hoy se presenta favorable, con cielos despejados, temperaturas cálidas y un viento que, aunque moderado, puede ofrecer un respiro del calor en las horas más intensas. Es un día ideal para disfrutar de la vida al aire libre y aprovechar al máximo el verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-27T20:52:12.