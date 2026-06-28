El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de junio

El día de hoy, 27 de junio de 2026, Marchena se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 32 grados durante las horas más cálidas, lo que sugiere que será un día caluroso, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda tomar precauciones para evitar golpes de calor.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas comiencen a descender, alcanzando los 29 grados por la tarde y bajando a 27 grados hacia la noche. Este descenso gradual en la temperatura proporcionará un alivio bienvenido a medida que se acerque la tarde, permitiendo que los residentes y visitantes disfruten de las actividades nocturnas con mayor comodidad.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Se prevé que la humedad se sitúe en un 33% por la mañana, aumentando a un 47% por la tarde y alcanzando un 53% durante la noche. Este aumento en la humedad podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más cálidas, especialmente en las horas centrales del día, por lo que es aconsejable mantenerse hidratado.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el oeste a una velocidad de 18 km/h, aumentando a 35 km/h en ráfagas durante la tarde. Este viento, que se tornará del suroeste en la tarde y noche, con velocidades de hasta 23 km/h, puede ofrecer un alivio adicional del calor, especialmente en áreas abiertas. Sin embargo, es importante estar atentos a las ráfagas más fuertes que podrían afectar a estructuras ligeras o a quienes realicen actividades al aire libre.

No se prevén precipitaciones para el día de hoy, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de que será un día ideal para disfrutar de eventos al aire libre, paseos por el campo o simplemente relajarse en los parques locales.

El orto se producirá a las 07:02, brindando a los madrugadores la oportunidad de disfrutar de un hermoso amanecer, mientras que el ocaso se espera a las 21:46, ofreciendo una larga jornada de luz solar. En resumen, el tiempo en Marchena para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas cálidas y un viento que proporcionará un toque refrescante.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-27T20:52:12.