El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de junio

Hoy, 28 de junio de 2026, Mairena del Aljarafe disfrutará de un día mayormente despejado, con un cielo que se mantendrá poco nuboso durante la mayor parte de la jornada. Las condiciones meteorológicas son ideales para actividades al aire libre, ya que no se prevén precipitaciones en ninguna de las franjas horarias. La temperatura comenzará en torno a los 26 grados a primera hora de la mañana, descendiendo ligeramente a 24 grados en la madrugada, pero se espera que aumente a medida que avance el día.

A lo largo de la mañana, la temperatura se estabilizará en torno a los 22 grados, alcanzando un máximo de 36 grados en las horas más cálidas de la tarde. Es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor, especialmente entre las 14:00 y las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque sus valores más altos.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 53% y disminuyendo a lo largo del día, lo que contribuirá a que la sensación térmica sea más llevadera. Sin embargo, se espera que la humedad alcance su punto más bajo en la tarde, con un 19% a las 17:00 horas, lo que podría hacer que el calor se sienta más intenso.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 14 y 20 km/h en las primeras horas del día, aumentando a medida que se acerque la tarde. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 46 km/h en las horas más cálidas, lo que proporcionará un alivio temporal del calor, aunque también podría generar algunas rachas fuertes que los ciudadanos deben tener en cuenta, especialmente si se encuentran en áreas abiertas.

La salida del sol se producirá a las 07:06 y se pondrá a las 21:49, lo que permitirá disfrutar de largas horas de luz natural. Este es un buen momento para planificar actividades al aire libre, como paseos por el parque o reuniones familiares, aprovechando el tiempo favorable.

En resumen, Mairena del Aljarafe experimentará un día cálido y soleado, ideal para disfrutar del verano. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor y se mantengan informados sobre las condiciones del viento, especialmente si planean actividades en espacios abiertos.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-27T20:52:12.