El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de junio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Mairena del Aljarafe según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 27 de junio de 2026, Mairena del Aljarafe se presenta con un tiempo mayormente favorable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, los cielos se mantendrán despejados, con algunas nubes altas que no afectarán la luminosidad del día. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo continúe poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente.
Las temperaturas alcanzarán un máximo de 30 grados durante la tarde, lo que sugiere que será un día caluroso. Sin embargo, a medida que el sol se oculta, se prevé un descenso gradual de la temperatura, situándose en torno a los 27 grados hacia el final del día. Este descenso será bienvenido, especialmente para aquellos que planean disfrutar de la noche al aire libre.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 40% por la mañana y aumentando ligeramente hasta un 49% al caer la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, pero no se espera que resulte incómoda. Es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con una velocidad de 17 km/h, aumentando a 18 km/h en las horas posteriores. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente en las áreas más abiertas. Hacia la tarde, se espera que la racha máxima de viento alcance los 28 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, como picnics o deportes.
Es importante destacar que no se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que asegura un día seco y soleado. Por lo tanto, es un momento ideal para disfrutar de la naturaleza, realizar paseos o simplemente relajarse en los parques locales.
En resumen, Mairena del Aljarafe disfrutará de un día soleado y cálido, con cielos mayormente despejados y temperaturas agradables. Con un viento moderado y sin riesgo de lluvia, es una excelente oportunidad para salir y aprovechar el buen tiempo.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-27T20:52:12.
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