El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de junio

Hoy, 28 de junio de 2026, Mairena del Alcor disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, y esta tendencia se mantendrá durante todo el día, con solo algunas nubes dispersas en las horas de la tarde. Las temperaturas serán cálidas, comenzando en torno a los 26 grados a primera hora y alcanzando un máximo de 36 grados en las horas más calurosas de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 52% por la mañana y descendiendo a un 28% hacia la tarde. Esto significa que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre con mayor comodidad. Sin embargo, se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se registrarán vientos del sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 17 y 41 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor. Este viento también podría generar un ambiente más fresco en las zonas abiertas, ideal para disfrutar de un paseo o una actividad al aire libre.

No se esperan precipitaciones en la jornada, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es perfecto para aquellos que planean pasar el día en el campo o en la piscina. La ausencia de lluvias también contribuirá a que el ambiente se mantenga seco y soleado, ideal para disfrutar de un día de verano típico en la región.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 30 grados a las 22:00 horas. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se producirá a las 21:47. La noche se presentará tranquila y cálida, ideal para disfrutar de actividades nocturnas al aire libre.

En resumen, Mairena del Alcor vivirá un día espléndido, con temperaturas elevadas, cielos despejados y vientos moderados, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar del verano.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-27T20:52:12.