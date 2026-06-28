El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de junio

El día de hoy, 27 de junio de 2026, Mairena del Alcor se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable a lo largo de la jornada. Las condiciones meteorológicas indican que la temperatura alcanzará un máximo de 28 grados , lo que sugiere un día cálido, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable tomar precauciones ante el calor, especialmente durante las horas centrales del día.

La humedad relativa se mantendrá en torno al 46%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa. A pesar de esto, la combinación de un cielo despejado y temperaturas moderadas permitirá que los habitantes y visitantes de Mairena del Alcor disfruten de un día placentero.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste a una velocidad de 18 km/h, lo que proporcionará un alivio agradable en las horas más calurosas. Este viento, aunque moderado, puede ser suficiente para refrescar el ambiente y hacer que la temperatura se sienta más llevadera. No se prevén rachas de viento significativas que puedan causar molestias, lo que contribuye a un tiempo estable y cómodo.

La probabilidad de precipitación es nula, con un 0% de posibilidades de lluvia durante todo el día. Esto significa que no hay que preocuparse por sorpresas meteorológicas que puedan arruinar planes al aire libre. La ausencia de precipitaciones también es un alivio para aquellos que disfrutan de actividades como paseos, picnics o deportes al exterior.

El amanecer se producirá a las 07:03, ofreciendo una hermosa vista del sol saliendo, mientras que el ocaso está previsto para las 21:47, lo que permitirá disfrutar de largas horas de luz natural. Este es un aspecto muy valorado en la época estival, ya que brinda la oportunidad de aprovechar al máximo el día.

En resumen, Mairena del Alcor disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Las condiciones son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, así que no dudes en salir y aprovechar el buen tiempo que nos ofrece este 27 de junio.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-27T20:52:12.