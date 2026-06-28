El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de junio

El día de hoy, 28 de junio de 2026, Lucena se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo en las primeras horas de la mañana y durante la noche. A medida que avanza el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando temperaturas agradables y un ambiente propicio para actividades al aire libre.

Desde la madrugada, las temperaturas comenzarán en torno a los 26 grados , descendiendo ligeramente a 25 grados en la primera hora del día. A medida que el sol se eleva, la temperatura alcanzará un máximo de 33 grados en las horas centrales de la tarde, lo que sugiere que será un día caluroso. Es recomendable que los lucentinos se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más cálidas, especialmente entre las 14:00 y las 17:00, cuando se prevé que el calor sea más intenso.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 39% y aumentando gradualmente hasta un 59% en las horas de la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, por lo que es importante tener en cuenta la combinación de temperatura y humedad al planificar actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 11 y 20 km/h en las primeras horas, aumentando a 33 km/h en las horas de la tarde. Este viento podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en áreas abiertas. Sin embargo, es importante estar atentos a ráfagas más fuertes que podrían presentarse en momentos puntuales.

No se prevén precipitaciones significativas a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los lucentinos pueden disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre, paseos y reuniones familiares. Sin embargo, hay una ligera probabilidad de tormentas en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, aunque se espera que estas sean mínimas y no afecten el desarrollo normal del día.

En resumen, Lucena disfrutará de un día mayormente soleado y caluroso, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor y aprovechen las condiciones favorables para disfrutar de la belleza del verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-27T20:52:12.