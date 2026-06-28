El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de junio

El día de hoy, 27 de junio de 2026, Lucena se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. A lo largo de la jornada, se espera que el cielo se mantenga en su mayoría despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas de la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día.

Las temperaturas alcanzarán un máximo de 30 grados durante la tarde, lo que sugiere que será un día caluroso. Sin embargo, a medida que avance la tarde, se prevé un ligero descenso en la temperatura, alcanzando los 27 grados hacia el final del día. Este descenso puede ser un alivio para aquellos que planean salir a disfrutar de la noche lucentina, ya que las temperaturas se mantendrán en un rango cómodo.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 33% por la mañana y aumentando ligeramente hasta un 37% hacia la noche. Esto indica que, aunque el día será caluroso, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar del aire libre sin incomodidades.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste a una velocidad de 14 km/h durante la tarde, lo que proporcionará una brisa refrescante. A medida que avance el día, la dirección del viento cambiará, soplando desde el oeste y luego desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 22 km/h. Esta variabilidad en la dirección del viento puede ofrecer momentos agradables, especialmente en las horas más cálidas.

Es importante destacar que no se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que es una buena noticia para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, picnics o eventos familiares.

El orto se producirá a las 06:58, brindando una hermosa luz matutina para comenzar el día, mientras que el ocaso se espera a las 21:43, ofreciendo una larga jornada de luz solar. En resumen, el tiempo en Lucena para hoy es ideal para disfrutar de un día de verano, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa agradable que hará que la experiencia sea aún más placentera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-27T20:52:12.