El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de junio

El día de hoy, 28 de junio de 2026, Lora del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 28 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 38 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 45% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 76% en las horas previas a la tarde. Esto puede generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas pico. Sin embargo, la ausencia de precipitaciones, con un pronóstico de 0 mm a lo largo del día, asegura que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para actividades al aire libre.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 13 y 24 km/h. Durante la mañana, se prevé que el viento sea más suave, aumentando su intensidad a medida que se acerque la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 38 km/h. Esta brisa puede proporcionar un alivio momentáneo del calor, especialmente en las horas más calurosas del día.

A lo largo de la tarde, las temperaturas se mantendrán elevadas, con un pico de 38 grados a las 17:00 horas. Sin embargo, a medida que el sol comience a descender, se espera un ligero descenso en la temperatura, que caerá a 34 grados hacia las 21:00 horas. La puesta de sol está programada para las 21:48, momento en el cual el cielo seguirá despejado, ofreciendo un espectáculo visual para quienes deseen disfrutar de la tarde-noche.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias en el horizonte. Esto es un alivio para los agricultores y para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá estable y seco durante todo el día.

En resumen, Lora del Río disfrutará de un día soleado y caluroso, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas que oscilarán entre los 28 y 38 grados , y un viento que proporcionará un ligero alivio del calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-27T20:52:12.