El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de junio

El día de hoy, 27 de junio de 2026, Lora del Río se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con cielos sin nubes que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 33 grados durante las horas más cálidas, lo que sugiere que será un día caluroso, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para evitar golpes de calor.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas comiencen a descender, alcanzando un mínimo de 29 grados por la tarde y bajando aún más a 22 grados durante la noche. La humedad relativa también experimentará un aumento gradual, comenzando en un 26% por la mañana y alcanzando un 41% hacia la noche. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente en las horas de la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 11 y 16 km/h. Este viento, aunque moderado, puede ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más calurosas del día. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las rachas de viento podrían ser más intensas, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en momentos puntuales.

No se anticipan precipitaciones para el día de hoy, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes de Lora del Río pueden disfrutar de un día sin interrupciones por el mal tiempo, lo que es perfecto para planes familiares, paseos o actividades deportivas al aire libre.

El amanecer se producirá a las 07:02, brindando a los madrugadores la oportunidad de disfrutar de un hermoso inicio de jornada. Por la tarde, el ocaso se dará a las 21:48, ofreciendo una larga y luminosa jornada para disfrutar del aire libre. En resumen, el tiempo en Lora del Río para hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del verano, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento suave que hará que el calor sea más llevadero.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-27T20:52:12.